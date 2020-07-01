В Москве начался сезон отключения горячей воды

С 1 июля в Москве начали отключать горячую воду в многоквартирных домах. Отмечается, что этот период продлится не более десяти дней.

Ознакомиться с графиком отключений можно на портале мэра и правительства Москвы.

Напомним, что в этом году дата планового прекращения теплоснабжения была изменена из-за ситуации с распространением коронавируса.

Отключение горячей воды происходит ежегодно для того, чтобы подготовить коммуникации к отопительному сезону.