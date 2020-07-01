В Москве начался сезон отключения горячей воды
Отмечается, что этот период продлится не более десяти дней.
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С 1 июля в Москве начали отключать горячую воду в многоквартирных домах. Отмечается, что этот период продлится не более десяти дней.
Ознакомиться с графиком отключений можно на портале мэра и правительства Москвы.
Напомним, что в этом году дата планового прекращения теплоснабжения была изменена из-за ситуации с распространением коронавируса.
Отключение горячей воды происходит ежегодно для того, чтобы подготовить коммуникации к отопительному сезону.