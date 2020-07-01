Путин призвал подумать над дополнительными мерами для нейтрализации боевиков в САР

Российский лидер Владимир Путин призвал подумать, какие дополнительные меры необходимо принять для нейтрализации боевиков в Сирии. Об этом президент заявил в ходе видеоконференции России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию.

«Одна из главных целей сегодняшней видеоконференции - вместе проанализировать текущее положение дел в этой стране. Условились о том, что можно было бы дополнительно сделать для обеспечения долгосрочной нормализации в Сирийской Арабской Республике», - отметил политик.

По его словам, речь в первую очередь идет о продолжении борьбы с международным терроризмом.

Президенты данных стран провели видеосаммит по Сирии, очная встреча должна была пройти в Тегеране, но из-за пандемии коронавируса ее пришлось отложить.

Президент России подчеркнул, что наиболее напряженная обстановка сохраняется на неподконтрольных правительству Сирии территориях.

«В Идлибской зоне деэскалации и на северо-востоке страны в Заевфратье, где значительно активизировалась деятельность боевиков», - сказал Путин.

В ходе конференции Владимир Путин также назвал незаконными санкции США против Сирии. По мнению российского лидера, Вашингтон своими действиями подрывает сирийскую экономику.