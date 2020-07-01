ЦИК предупредил о готовящихся провокациях на голосовании по поправкам

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в ЦИК знают о готовящихся провокациях на голосовании по поправкам в Конституцию.

«Провокации готовятся, мы знаем о них», - отметила Памфилова в информцентре ЦИК.

Напомним, Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля текущего года, но затем было принято решение о его переносе из-за эпидемиологической ситуации в стране на фоне коронавируса.

Позже президент России Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Этот же день президент объявил нерабочим.

Напомним, во вторник, 30 июня, в России завершилось электронное голосование по поправкам к Конституции. Для участия в онлайн-голосовании было подано около миллиона заявлений от москвичей и почти 140 тысяч заявлений от нижегородцев. Высказать свое мнение по поправкам к Конституции в режиме онлайн желающие могли с 10.00 25 июня и до 20.00 30 июня.

Утром в среду, 1 июля, в Центризбиркоме огласили явку за шесть дней голосования по поправкам в Конституцию. Средняя явка составила 55,22% россиян. При этом в ЦИК отметили, что серьезных нарушений в голосовании выявлено не было.