Стена черного дыма: опубликованы кадры мощного пожара на Новорижском шоссе

В Подмосковье, рядом с Новорижским шоссе, произошел крупный пожар. Очевидцы публикуют в соцсетях видео, на которых можно увидеть черный густой дым. Возгорание случилось возле подмосковного Красногорска, в деревне Гольево. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

По предварительной информации, горит ангар, расположенный рядом с автосервисом. В ангаре хранились автомобильные покрышки. Площадь возгорания составляет 2 100 квадратных метров.

На место ЧП выехали бригады экстренного реагирования. Данных о пострадавших не поступало.