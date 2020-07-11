Киев анонсировал обмен пленными в Донбассе

В ближайшее время будет организован очередной обмен пленными между Киевом и Донбассом. Такое заявление сделал глава офиса украинского президента Андрей Ермак на встрече с журналистами 10 июля.

По его словам, договоренность о продолжении обмена уже есть.

Ермак отметил, что на данный момент стороны подошли вплотную к успешному согласованию многих вопросов. В частности, переговоры находятся в одном шаге от окончательного решения по плану разминирования, которому было уделено много времени и значительное внимание.

«Сегодня мы очень близки к результату», - цитирует его «Новое время».

Однако, как указал специалист, окончательного решения по ряду актуальных проблем пока нет. Так, все еще не завершено обсуждение точек разведения сил.

Ранее на совещании Совета безопасности России с президентом страны Владимиром Путиным участники беседы отметили свое разочарование в связи с отсутствующей динамикой урегулирования донбасского кризиса.