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От Москвы до Владивостока: как идет голосование по поправкам в российских регионах

Анна Касаткина
14:38 01.07.2020
В голосовании приняли участие даже члены российского экипажа МКС.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Россияне продолжают голосовать по поправкам к Конституции. В некоторых регионах голосование находится в активной фазе, в других же уже начался подсчет бюллетеней.

В Центризбиркоме все данные о явке можно наблюдать практически в режиме реального времени на специальных экранах. Высокую явку демонстрируют Тамбовская область и Республика Коми, традиционно активен в этом плане и Кавказ: так, в Дагестане проголосовавших 78,38%, в Чечне - 86,63%.

«Такая высокая явка (средняя по России 55,22%. - Прим. ред.) свидетельствует о том, что предоставленная возможность голосовать в течение нескольких дней, порядок, форма голосования оказались для людей очень удобными», - отметила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Так, жители Москвы, Подмосковья и Нижегородской области могли отдать свой голос из дома в режиме онлайн.

На Дальнем Востоке голосование уже завершилось и идет подсчет бюллетеней, в Свердловский же области оно в самом разгаре. К середине дня на Среднем Урале проголосовали 42,3%, или около полутора миллиона человек. В решающий день - 1 июля - на избирательные участки пришли 300 тысяч свердловчан.

Одна из авторов поправок - свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова - в разговоре со «Звездой» призвала каждого прийти на участки и выразить свое мнение.

В Екатеринбурге также работает Центр общественного наблюдения, который оперативно реагирует на обращения от граждан. Всего поступило около 50 звонков от жителей, на нарушения из них пожаловались менее десятка.

Проголосовали по поправкам даже два члена российского экипажа МКС - по закрытой системе связи и посредством онлайн-голосования. Случай, когда голоса избирателей принимают даже из космоса, произошел впервые в истории.

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