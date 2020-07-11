Присяжные признали россиянина Никулина виновным на процессе в США

Гражданин России Евгений Никулин в США признан виновным в совершении киберпреступлений. Вердикт, на вынесение которого присяжным понадобилось менее одного дня, зачитал судья Уильям Элсап.

Никулина признали виновным по всем девяти пунктам обвинения, ему грозит многолетнее тюремное заключение. Дата оглашения приговора будет объявлена позднее.

Никулин был задержан в Праге 5 октября 2016 года. Гражданин РФ обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. В марте 2018 года Чехия выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.