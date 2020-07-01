Путин назвал незаконными санкции США против Сирии

Санкции США против Сирии являются незаконными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время видеосаммита по САР со своими иранским и турецким коллегами Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоканом.

Российский лидер также сообщил, что своими действиями Соединенные Штаты лишь подрывают экономику Сирийской Арабской Республики.

Ранее в МИД России заявили, что американские санкции не повлияют на сотрудничество Москвы и Дамаска, в том числе по борьбе с терроризмом в республике.

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который стал известен как «Цезарь», в конце 2019 года. Данный закон вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. В среду, 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада, Асма Асад.