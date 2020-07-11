Кит, лемуры и хомяк: в Красную книгу занесли новые виды животных

Список видов живых существ, находящихся в опасности вымирания в относительно близком будущем, расширился. В соответствии с последними изменениями, внесенными Международным союзом охраны природы, в Красную книгу попали 33 вида уникальных мадагаскарских лемуров, кит и даже простой хомяк.

Серьезнейшая угроза в настоящее время нависла над популяцией северного гладкого кита. По оценкам специалистов, в настоящий момент на всей планете насчитывается не более 250 зрелых представителя вида.

Также вымирающим был признан гриб кордицепс китайский, с древнейших времен использующийся в качестве ценного ингредиента в традиционной медицине Поднебесной. В 90-е годы спрос на кордицепс резко вышел на уровень значительно выше обыкновенного. Сегодня этот вид гриба является самым дорогим в мире.

И, наконец, в Красную книгу попал обыкновенный хомяк, к которому люди привыкли как к домашнему питомцу. На территории России и Европы популяция животного в последние годы заметно сокращается. Возможной причиной этого ученые видят изменение климата и экологические проблемы.