Трамп подписал указ о смягчении наказания своему экс-советнику Стоуну

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания своему экс-советнику Роджеру Стоуну, которого суд приговорил к тюремному заключению за дачу ложных показаний.

«В свете вопиющих фактов и обстоятельств, связанных с несправедливым преследованием, арестом и судебным процессом, президент решил смягчить приговор. Роджер Стоун теперь - свободный человек», - сообщила пресс-служба Белого дома.

Тот факт, что Трамп принял решение смягчить наказание Стоуну, не означает, что со Стоуна будет снята судимость, однако защитит его от отбытия тюремного заключения.

Ранее федеральный суд столичного округа Колумбия предписал 67-летнему Стоуну к 14 июля явиться в бюро тюрем для отбытия наказания.

Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.