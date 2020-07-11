Бузова вышла на связь после видео с похищением звезды в центре Москвы

Популярная исполнительница Ольга Бузова вышла на контакт с подписчиками в социальных сетях после шокирующего видео с похищением артистки.

На кадрах, снятых, согласно представленной общественности информации, случайным свидетелем происшествия, видно, как певица вместе со своим молодым человеком прогуливается по московской улице. Внезапно к паре подбегают неизвестные, сбивают с ног мужчину и похищают Ольгу, надев на ее голову мешок и заперев в багажнике автомобиля.

Видео с ночным инцидентом распространил фан-аккаунт Бузовой в Instagram.

Исполнительница поделилась, что испытала стресс в ночь предполагаемого похищения, но уже в порядке. О произошедшем Бузова предпочла временно умолчать.

«Отложим это до понедельника», - заявила она на своей страничке в Instagram.

Многие фанаты певицы были крайне взволнованы после появления в Сети видео, однако у другой части интернет-пользователей ролик с похищением не вызвал доверия и породил версии о постановке и специфическом пиар-ходе.