За ходом голосования по Конституции в Крыму наблюдают европейские депутаты

За голосованием в Крыму следят иностранные наблюдатели. На полуостров прибыла делегация международных экспертов - депутаты Европейского и национальных парламентов, журналисты из Франции, Болгарии, Венгрии и Германии. Они посетили участки в Ялте и Симферополе.

Гостей по традиции встречали хлебом-солью. Правда, соблюсти обычай и попробовать каравай, не снимая маски, им было непросто.

Активно голосуют и жители ЛНР, которые ранее получили российское гражданство. Для них открыли участок в приграничном Новошахтинске в Ростовской области с соблюдением всех мер санитарной безопасности.

В Чите на избирательный участок сразу после ЗАГСа пришли молодожены. А в Барнауле на участке для голосования появился медведь, его привел с собой сотрудник местного зоопарка.