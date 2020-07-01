Посол Белоруссии заявил о достигнутом понимании с Россией по газовому вопросу

Россия и Белоруссия достигли взаимопонимания по вопросу формирования единого рынка и о преодолении разногласий ценах на газах. Об этом заявил белорусский посол в Москве Владимир Семашко.

Он назвал знаковой встречу министров энергетики России и Белоруссии Александра Новака и Виктора Каранкевича, на котором также присутствовали представители посольства и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Вчера по докладам я понял, что назрело понимание, что надо двигаться дальше, и двигаться к единому рынку газа», - цитирует Семашко ТАСС.

Он отметил, что Минск не удовлетворен текущими ценами на российский газ и разногласиями с «Газпромом». Семашко выразил надежду, что реализовать договоренность 2017 года о новой методике расчета цен на газ в двусторонней торговле для перехода к единому рынку удастся к 1 января 2022 года. Минск также рассчитывает, что цены для Белоруссии будут сопоставимы с внутрироссийскими.

Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 миллиардов кубометров газа. Страна неоднократно предлагала снизить для нее цену до уровня Смоленской области. Новый виток в спор возник, когда в ответ на очередное требование снизить цену в «Газпроме» напомнили о непогашенной задолженности в размере $165,5 миллиона.