Илон Маск рассказал о беседе с семьей академика Королева
Предприниматель охарактеризовал ученого как «одного из самых лучших».
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Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск заявил, что советский академик Сергей Павлович Королев, являвшийся отцом-основателем космонавтики в Советском Союзе, был «одним из самых лучших».
Такие слова предприниматель написал у себя в Twitter после общения с семьей великого ученого и конструктора.
«Я поговорил с семьей Королева», - поделился Маск.
Каких-либо подробностей беседы он не привел. Примечательно, что в конце поста бизнесмен добавил фамилию Королева, написанную на русском языке.