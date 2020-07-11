Илон Маск рассказал о беседе с семьей академика Королева

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск заявил, что советский академик Сергей Павлович Королев, являвшийся отцом-основателем космонавтики в Советском Союзе, был «одним из самых лучших».

Такие слова предприниматель написал у себя в Twitter после общения с семьей великого ученого и конструктора.

«Я поговорил с семьей Королева», - поделился Маск.

Каких-либо подробностей беседы он не привел. Примечательно, что в конце поста бизнесмен добавил фамилию Королева, написанную на русском языке.