На юго-востоке Москвы горит ангар площадью 300 кв. метров
Как отметил источник в экстренных службах, существует угроза перехода на соседние здания.
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Ангар с мусором загорелся на площади 300 квадратных метров. ЧП произошло на юго-востоке Москвы.
Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что складское помещение горит по адресу 3-й Угрешский, 12А.
«В Ангаре складирован мусор», - сказал собеседник агентства.
Источник отметил, что пожар такой силы несет с собой угрозу, так как существует риск перехода огня на соседние строения.