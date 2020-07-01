Против Порошенко возбудили 24 уголовных дела

В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко были возбуждены 24 уголовных дела. Об этом рассказал сам политик в интервью журналистке Янине Соколовой, отвечая на вопрос о количестве уголовных дел и корректной ли является цифра 27.

«Двадцать четыре, потому что три они закрыли», - сказал бывший украинский лидер.

В то же время он добавил, что официально о числе дел правоохранительные органы ему не сообщали.

Порошенко уверен, что делами в отношении его власть пытается отвлечь внимание общества от существующих в стране трудностей. Он также допустил, что его уголовное преследование является местью «мелких и никчемных людей».

Ранее сообщалось, что против Порошенко возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии. Как рассказал сам бывший украинский лидер, дело было возбуждено «за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса» и создания неканонической Православной церкви Украины.