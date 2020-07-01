Шредер назвал фальшивыми аргументы США о санкциях против «Северного потока - 2»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал фальшивыми аргументы США в пользу санкций против «Северного потока – 2». Такое заявление он сделал в среду, 1 июля.

«Аргументы санкций фальшивы, энергетике Европы ничего не угрожает. Есть взаимная зависимость между Россией, чей госбюджет сильно зависит от поставок нефти и газа, и нами, при нашей политике климата, когда мы выходим из ядерной энергетики, нам нужно надежное снабжение природным газом», - сказал он.

Шредер заявил, что в случае остановки строительства «Северного потока – 2» из-за санкций будут поставлены под угрозу инвестиции в €12 млрд, а ежегодные расходы немецких и европейских предприятий составят €4 млрд.

Он также подчеркнул, что введением санкций Штаты пытаются навязать свою волю суверенным государствам и показывают намерение взять под контроль энергетическую политику Европы.

«Без сомнений, в целях национальных и европейских интересов это надо остановить», - цитируют Шредера «Известия».

Ранее США включили дополнительные санкции в отношении «Северного потока - 2» в проект бюджета национальной обороны. В конгрессе заявили, что Россия строительством газопровода якобы увеличивает зависимость Польши и Украины от поставок своего газа.