СБ ООН не принял вторую резолюцию России о КПП на границе Сирии и Турции

Предложенный Россией второй проект резолюции по продлению трансграничной помощи Сирии через один пропускной пункт на границу с Турцией также не нашел одобрения у членов Совета Безопасности ООН.

Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген 10 июля огласил цифры.

«Четыре голоса "за", семь - "против", четыре воздержались. Проект резолюции не был принят, так как не получил достаточного числа голосов», - сообщил постпред.

Ранее Россия и Китай повторно наложили вето на проект резолюции Германии и Бельгии по продлению помощи через два КПП.

Предложенный 9 июля проект резолюции России, в которой говорилось о том, что на сирийской границе должен остаться только один погранпереход для доставки гуманитарной помощи, также не нашел поддержки в Совбезе ООН.