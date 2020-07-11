СБ ООН не принял вторую резолюцию России о КПП на границе Сирии и Турции
Члены Совета Безопасности ООН проголосовали против предложенного Россией варианта резолюции о продлении трансграничной помощи Сирии.
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Предложенный Россией второй проект резолюции по продлению трансграничной помощи Сирии через один пропускной пункт на границу с Турцией также не нашел одобрения у членов Совета Безопасности ООН.
Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген 10 июля огласил цифры.
«Четыре голоса "за", семь - "против", четыре воздержались. Проект резолюции не был принят, так как не получил достаточного числа голосов», - сообщил постпред.
Ранее Россия и Китай повторно наложили вето на проект резолюции Германии и Бельгии по продлению помощи через два КПП.
Предложенный 9 июля проект резолюции России, в которой говорилось о том, что на сирийской границе должен остаться только один погранпереход для доставки гуманитарной помощи, также не нашел поддержки в Совбезе ООН.