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Трамп одобрил план вывода из Германии 9,5 тысячи военных

Иван Линдеманн
01:24 01.07.2020
Теперь вместо 34,5 тысячи там будут дислоцированы 25 тысяч человек.
Трамп одобрил план вывода из Германии 9,5 тысячи военных
© Фото: Friso Gentsch. dpa, Globallookpress

Дональд Трамп утвердил план по сокращению числа американских военных в Германии. Теперь вместо 34,5 тысячи там будут дислоцированы 25 тысяч человек. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, даст заверения союзникам, улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе», - отметил он.

О том, что численность военных будет сокращена, глава Белого дома обещал еще в начале июня. Трамп объяснял это тем, что Германия, как он считает, недостаточно платит за размещение контингента. В ответ на заявление президента США демократы внесли в конгресс законопроект, который призван не допустить передислокации военных. Это, по их мнению, якобы подвергнет европейцев угрозе со стороны России.

В середине июня посольство РФ в Вашингтоне выступило с заявлением, в котором содержался призыв к США прекратить запугивать мирных граждан несуществующей «российской угрозой».

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