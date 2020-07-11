Жена Уилла Смита призналась в романе на стороне

Жена актера Уилла Смита откровенно призналась, что состояла в отношениях с американским музыкантом Аугустом Алсина около 4,5 лет. Как рассказала сама миссис Смит, роман с музыкантом у нее длился в то время, когда она уже была официально замужем, однако в отношениях с мужем наступил разлад.

Джада утверждает в интервью TMZ, что испытывала неопределенность и не знала, как долго продлится их временное расставание с мужем. К тому же, она опровергла информацию, что на роман на стороне ее благословил сам законный супруг.

В этот период Джада Пинкетт Смит полагала, что срок расставания будет «неопределенным», и не думала, что Смит снова будет с ней разговаривать.

Ранее 27-летний музыкант Аугуст Алсина, признался в отношениях с Джадой Пинкетт-Смит. Молодой мужчина заявил, что Уилл Смит даже благословил пару на любовную связь, так как они с женой практикуют свободные отношения. Однако как выясняется, это все же не соответствует действительности.