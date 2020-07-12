Умер турист, нашедший первым палатку группы Дятлова

В Екатеринбурге умер турист Михаил Шаравин, который в 1959 году вместе с другом Борисом Слобцовым первым нашел палатку пропавшей группы Дятлова. Шаравину было 85 лет, прощание со знаменитым туристом прошло 8 июля в траурном зале ГКБ №23. В связи с карантином из-за коронавируса, присутствовать на церемонии смогло не так много желающих.

Сегодня представитель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков огласил официальную причину гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году, которая была установлена в результате повторно проведенного расследования. Следователи полагают, что причиной гибели путешественников стал сход снежной лавины.

Когда оползень начал сходить с горы, туристы покинули свою палатку через разрезы в ней. Группа убежала на 50 метров к каменной гряде. А когда они решили вернуться обратно, палатку уже не увидели. В итоге попытка найти ее закончилась трагедией. Туристы замерзли, так как температура воздуха была около 40-45 градусов ниже нуля.