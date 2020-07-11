За сутки в Москве умерли 27 пациентов с коронавирусной инфекцией

За прошедшие сутки на территории Москвы от COVID-19 скончались 27 человек. У всех умерших пациентов была диагностирована пневмония. Заражение коронавирусной инфекцией было подтверждено положительными результатами тестов.

Такую статистику предоставляет городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Россиянам в очередной раз напомнили, что при обнаружении любых симптомов острой респираторной вирусной инфекции необходимо остаться дома и вызвать врача. От самолечения стоит отказаться, дождавшись рекомендаций специалиста.

Ранее итальянские ученые сообщили, что практически у 90% людей, справившихся с коронавирусом и успешно выздоровевших, в течение нескольких месяцев после окончания заболевания ощущаются остаточные симптомы инфекции.