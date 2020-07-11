Боевики атаковали позиции правительственных войск в Идлибе

За прошедшие сутки два отряда боевиков незаконных вооруженных формирований общей численностью до 250 человек атаковали позиции правительственных войск в провинции Идлиб.

«Подразделениями вооруженных сил САР атака боевиков была отбита. Нейтрализовано восемь боевиков. Потерь среди сирийских военнослужащих нет», - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Щербицкий.

Также был зафиксирован один обстрел населенного пункта в провинции Латакия и Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*.

Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, уточнил Щербицкий.

Российская военная полиция и ВКС РФ продолжает патрулирование в провинциях Алеппо и Дейр-Эз-Зор.

«Джебхат ан-Нусра»* - террористическая организация, запрещенная в РФ.