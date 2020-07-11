Поведение адвокатов по делу Ефремова сравнили с «ток-шоу и шапито»

Федеральной палате адвокатов напомнили, что ведение линии защиты не должно представлять собой «водевиль». Таким образом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказался, комментируя развитие ситуации в деле об аварии со смертельным исходом, обвиняемым в котором выступает известный российский актер Михаил Ефремов.

Клишас указал, что лицам, задействованным в деле со стороны защиты, необходимо поддерживать статус адвокатуры как публично-правового института, «а не ток-шоу и не шапито».

Сенатор, слова которого приводит РБК, указал, что уже направил обращение в ФПА по данной проблеме.

Ранее адвокатов по делу о смертельном ДТП Эльмана Пашаева и Александра Добровинского призвали к юридической ответственности за нарушение этики после заявлений о предстоящей сенсации в суде.