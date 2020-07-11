Орбита МКС скорректирована перед запуском к ней «Прогресса МС-15»

Специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш провели коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС).

«Сегодня выполнена коррекция орбиты Международной космической станции», - говорится в сообщении Роскосмоса.

Двигатели корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к МКС, были включены в 22.15 и проработали 262 секунды. В результате маневра средняя высота орбиты станции уменьшилась на 900 метров.

Данная операция проведена с целью подготовки рабочей орбиты перед запусками и стыковкой грузового корабля «Прогресс МС-15» и пилотируемого корабля «Союз МС-17». Старт запланирован на 23 июля с космодрома Байконур. На корабле к МКС отправятся запасы топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и укладки для проведения космических экспериментов.