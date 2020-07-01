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Названа причина смерти Виктора Проскурина

Анна Касаткина
12:25 01.07.2020
От аналогичной болезни умерли режиссер Георгий Данелия, актеры Олег Ефремов и Игорь Кваша.
Названа причина смерти Виктора Проскурина
© Фото: kino-teatr

Актер Виктор Проскурин скончался от хронической обструктивной болезни легких. Об этом сообщила его супруга Ирина Хонда.

Она предположила, что одной из причин развития болезни у артиста стала привычка к курению.

«У Вити была хроническая обструктивная болезнь легких - ХОБЛ. Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера», - рассказала Хонда kp.ru.

Издание напомнило, что от той же болезни умерли режиссер Георгий Данелия, актеры Олег Ефремов и Игорь Кваша.

Ирина Хонда отметила, что ХОБЛ - коварная болезнь, при которой легкие сжимаются «как шагреневая кожа» и человеку становится нечем дышать. Она добавила, что коронавируса у супруга не было.

«Когда его привезли в больницу сразу из приемного покоя, не дожидаясь очереди, его отправили на ИВЛ. В больнице его прокачали и на какое-то время сохранили жизнь. Вот почему то, что случилось вчера, для меня было неожиданностью. Я думала, его спасут и на этот раз, хотя понимала, что когда-нибудь это произойдет, потому что идет необратимый процесс», - рассказала жена артиста.

Проскурин ушел из жизни 30 июня, ему было 68 лет. Зрителю актер запомнился по ролям в фильмах «Большая перемена», «Жестокий романс», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

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