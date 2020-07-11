В Дагестане задержаны участники банды, подозреваемые в незаконном обороте оружия

Сотрудники правоохранительных органов в Дагестане задержали участников бандгруппы, подозреваемых в незаконном обороте оружия и боеприпасов, передает пресс-служба МВД Дагестана в Instagram.

Было задержано четыре человека в возрасте от 37 до 44 лет. Среди подозреваемых уроженец Сулейман-Стальского района, житель Каспийска и двое уроженцев республики Чечня.

«Они по предварительному сговору занимаются незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, содействуют в приобретении и переделке гражданского оружия под их боевой аналог», -сказано в сообщении.

Также предполагается что они помогали группировке, которая перевозила оружие из Чечни в Дагестан.

На месте обысков, в местах проживания задержанных, были найдены гранаты РГД-5, Ф-1 с запалами, пистолеты ТТ, пистолеты кустарного производства, патроны, запасные части от автомата Калашникова и пистолета Макаров.