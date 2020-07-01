В России вступили в силу новые правила для водителей

В России с 1 июля вступают в силу несколько новых правил для водителей. В частности, начинает действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который полностью запрещает ввоз транспортных средств с правым рулем категорий M2 и M3 (строительная спецтехника, самосвалы, грузовики с манипуляторами, пассажирские автобусы и микроавтобусы). Ограничения не будут затрагивать автомобили, которые попали на российскую территорию до введения новых требований.

Также изменяются правила парковки для инвалидов. Теперь бесплатная парковка предоставляется людям с третьей группой инвалидности, если они ограничены в самостоятельном передвижении, а также пользовались правом на бесплатную парковку на основании знака «Инвалид» до 1 июля. Этой категории льготников также не придется предъявлять документы медико-социальной экспертизы для получения государственных услуг.

Часть правил, которые должны были вступить в силу 1 июля, перенесли на 2021 год. Среди них - новые требования к медицинскому освидетельствованию водителей, согласно которым наркологи могут обязать автомобилистов дополнительно сдать анализы. Такая норма заработает 1 января следующего года.

Новые требования к изменению конструкции транспортных средств, согласно которым владельцы машин должны будут получить разрешение на тюнинг транспортного средства и свидетельство о соответствии требованиям безопасности в ГИБДД, вступят в силу с 1 февраля 2021 года.