Эрдоган назвал изменение статуса собора Святой Софии шагом к великой Турции

Изменение статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле является шагом к великой Турции, заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы приняли решение об изменении статуса Айя-Софии, основываясь на мнении нашего народа, а не на том, кто что про нас скажет», - заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV.

Накануне Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, вновь присвоив ей статус мечети. Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, позволяющий мусульманам совершать молитву в Айя-Софии . Отметим, Айя София была основана христианским императором Юстинианом и долгое время оставалась самым большим христианским храмом, однако после падения Византийской империи его переделали в мечеть. С 1934 года она была преобразована в музей и включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По мнению митрополита Илариона, решение Турции по собору - это «пощечина мировому христианству». В РПЦ сожалеют, что слова патриарха Кирилла не были услышаны, и собор Святой Софии снова становится мечетью. Ведь межрелигиозный мир и согласие являются тонкими и глубинными вопросами, которые не терпят непродуманных и сугубо политических решений, отметил Кирилл.