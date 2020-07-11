Адвокат Ефремова призвал дочь артиста не лезть в дело о ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев призвал дочь актера Анну-Марию «заниматься своим делом».

«Она кто в уголовном деле? На публику работать не надо, не надо себя хорошей выставлять. Я ей советую, чтоб занималась своим делом», - сказал Пашаев изданию «Подъем».

Ранее дочь Ефремова заявляла, что адвокат отца некомпетентен, а публичные заявления этого юриста являются бредом.

Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - скончался от полученных травм.

Артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови медики также обнаружили следы наркотиков. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Недавно адвокат актера Эльман Пашаев сделал сенсационное заявление. Он сообщил, что Ефремов не считает себя виновником аварии, после чего намекнул, что во время ДТП тот мог быть в машине не один.