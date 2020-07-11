Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки прошли в Петербурге

Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной как Настя Тропицель, прошли на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

«Спи спокойно, наша девочка», - сообщил отец Анастасии в Instagram.

На могильной табличке, кроме имени и фамилии девушки, а также года рождения и смерти, выгравирован ник блогера-милионера «Настя Тропицель».

Девушка разбилась на Бали (Индонезия) в дорожно-транспортном происшествии на мотоцикле в воскресенье, 21 июня. Вместе с ней на другом мотоцикле ехал ее молодой человек, он не пострадал. По предварительной информации, спортивный мотоцикл, за рулем которого была россиянка, врезался в бордюр. Девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП.

Церемония кремации девушки прошла 25 июня на Бали без присутствия родных, которые не смогли вылететь в Индонезию из-за закрытых границ. Прах погибшей был доставлен на родину в начале июля.

На аккаунт 18-летней девушки подписаны более миллиона пользователей. В описании профиля девушки указано, что она стала миллионершей в 15 лет. Фанаты отмечали, что Анастасия умела вдохновлять других и была жизнерадостным человеком.