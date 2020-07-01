Ученые создали жидкий протез сетчатки глаза

Итальянские ученые создали первый искусственный жидкий протез сетчатки. Изобретение поможет устранить негативные последствия целого ряда глазных заболеваний, отмечают в научно-исследовательском центре в Генуе, сотрудникам которого принадлежит прорывное изобретение.

Протез состоит из водного компонента с фотоактивными полимерными наночастицами. Они способны заменить поврежденные фоторецепторы, уверят ученые в своей научной статье для журнала Nature Nanotechnology.

Наночастицы, являющиеся основой протеза, опосредуют вызванную светом стимуляцию нейронов сетчатки. Они распространяется по всему субретинальному пространству и способствуют светозависимой активации сохраненных внутренних нейронов сетчатки, восстанавливая их зрительные реакции.

Первые эксперименты на крысах подтвердили эффективность протеза и устойчивое сохранение зрительной функции при его применении.