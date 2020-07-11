Собянин: еще 20 городских поликлиник вернутся к плановой медпомощи

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что еще 20 городских поликлиник вернутся к плановой медпомощи после работы с заболевшими коронавирусной инфекцией.

«Это ГКБ им. Боткина, Спасокукоцкого, №1 им. Пирогова, Демихова, №31, Давыдовского, Иноземцева, Юдина, Виноградова, Мухина, Плетнева, госпитали для ветеранов войн №1, №2, №3, ГКБ №29 им. Баумана, им. Жадкевича, №51, №17, а также госпиталь на Шаболовке и туберкулезная больница им. Рабухина», - сообщил он на своей странице в «ВКонтакте».

Процедура обратного перепрофилирования освободит более 9600 коек.

Градоначальник отметил, что большая часть больниц уже вернулась к обычной работе, остальные завершают подготовительные работы, в том числе дезинфекцию.

Он уточнил, что 85 городских поликлиник, как взрослых, так детских, работают в плановом режиме.

Ранее мэр столицы отметил, что Москва уверенно двигается в сторону выхода из пандемии. Второй волны эпидемии в ближайшее время не ожидается.