Певица Анита Цой вылечилась от COVID-19

Певица Анита Цой сообщила, что вылечилась от коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала своим поклонникам в Instagram, записав видеобращение из больничной палаты.

«Сегодняшнее утро принесло много положительных новостей - мой мазок на COVID оказался отрицательным. Я теперь не заразная», - сказала она.

По ее словам, необходимо сделать еще один снимок КТ грудной клетки, после чего, вероятно в понедельник, ее выпишут из больницы.

Певицу госпитализировали в одну из московских больниц в конце июня. Ее пресс-секретарь сообщила, что Анита с первых дней пандемии соблюдала режим самоизоляции и все меры предосторожности. По ее словам, сейчас сложно сказать, где артистка могла заразиться.