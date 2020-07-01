Семьи с детьми начнут получать вторую выплату с 1 июля

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей начнут получать россияне с 1 июля. Об этом напомнили в министерстве труда и социальной защиты, где добавили, что выплаты полагаются на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. На эти цели будут выделены 270 миллиардов рублей.

Соответствующий технический алгоритм уже разработан и опробован во время первой аналогичной единовременной выплаты, когда средства пришли более чем на 15 миллионов детей.

«Нормативными документами установлено, что выплаты начинаются с 1 июля. При этом новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда», - цитирует РИА Новости заявление Минтруда.

Об очередной выплате семьям с детьми в качестве меры поддержки в связи с ситуацией, сложившейся из-за пандемии коронавирусной инфекции, стало известно во время обращения президента Российской Федерации Владимира Путина к россиянам.