Связующая нить: военные проводят трубопровод между двумя водохранилищами в Крыму

Военнослужащие Министерства обороны, свыше 300 человек личного состава и 140 единиц техники, по просьбе властей Крыма проведут на полуострове новую водную магистраль.

Трубопровод свяжет Тайганское и Симферопольское водохранилища. Состоящий из 15 веток, каждая из которых по 60 километров, будет перебрасывать большие объемы воды за раз. Также будут оборудованы насосные станции. По этому принципу на полуострове уже работает целая система водоснабжения.

Сегодня, 11 июля, в Симферополь прибыли первые подразделения соединений материально-технического обеспечения и воинский эшелон со специальной техникой, оборудованием и материальными средствами Министерства обороны России для строительства трубопровода. Десятки вагонов с оборудованием укомплектовали менее чем за сутки. Примерно столько же времени заняла переброска сил на полуостров.

Маршрут будущего водопровода утвердила экспертная комиссия. Учитывая сложный ландшафт и перепады высот до полукилометра трубы, протянутся от самого полноводного на сегодняшний день водохранилища региона Тайганского до Симферопольского накопителя, которое в последние месяцы сильно обмелело.

Оперативно и качественно решить такую задачу под силу только армейским специалистам.