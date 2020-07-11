Популярный мотоблогер погибла в ДТП в Подмосковье

Мотоблогер Ксения Никитина разбилась в ДТП в Московской области. Трагический инцидент произошел на трассе М-8.

Авария случилась в одиннадцатом часу утра на 87-м километре трассы. По предварительной информации, девушка погибла, столкнувшись с трактором на скорости в 130 километров в час. От полученных травм она погибла на месте.

Как сообщает паблик «МОТОМОСКВА», ДТП произошло в момент, когда Никитина обогнала колонну других мотоциклистов и повернула голову в их сторону, чтобы снять их на камеру, прикрепленную к шлему.

Погибшей было 33 года, ее блог был популярен в мотосреде. На ее канал подписаны более 30 тысяч человек.