«Синдром коронавируса»: раскрыты долгоиграющие последствия COVID-19

Раскрыты долгоиграющие последствия коронавирусной инфекции. Как оказалось, у около 90% переболевших даже в течение нескольких месяцев после этого наблюдаются симптомы, сопутствующие заболеванию.

В исследовании итальянских ученых говорится о том, что из 143 людей, поборовших коронавирус, лишь у 12,6% не было симптомов заболевания с момента первого дня плохого самочувствия. Остальные жаловались на привычные характерные для коронавируса симптомы и ухудшение качества жизни после выздоровления. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты называют данные результаты крайне тревожными. Таким образом, ученые говорят о возможном существовании «синдрома коронавируса».