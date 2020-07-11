В Петербурге неизвестный совершил вооруженное ограбление банка

«Неизвестный произвел один выстрел из предмета, похожего на пистолет, после чего угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей и с места происшествия скрылся», - передает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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