В Петербурге неизвестный совершил вооруженное ограбление банка
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
Полиция ищет неизвестного мужчину, который совершил вооруженное ограбление банка в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в Кировской районе города.
«Неизвестный произвел один выстрел из предмета, похожего на пистолет, после чего угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей и с места происшествия скрылся», - передает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.