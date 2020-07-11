200 млрд часов: какими приложениями россияне пользовались чаще всего во время самоизоляции

В период карантинных мер из-за распространения коронавируса люди провели в приложениях рекордные 200 млрд часов.

Уточняется, что это на 40% больше по сравнению с тем же периодом 2019 года. В России время, которое люди проводили в приложениях, выросло на 15% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, составив 7,3 млрд часов.

«В Индии время провождения в приложениях возросло на 35%, в Италии и Испании - на 30%, в Индонезии - на 25%, в Бразилии - на 20%, а в Соединенных Штатах - на 15%», - пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ статистики.

Согласно статистике, мировым лидером и по числу загрузок, и по пользовательским расходам за квартал стало приложение для создания и просмотра коротких видео TikTok.

Помимо этого, в топ-5 по числу загрузок вошли Zoom, Facebook, WhatsApp и Instagram, а по расходам пользователей - Tinder, YouTube, TencentVideo и Disney+.

На территории России лидером по скачиванию также стал TikTok, затем Zoom, «Госуслуги» и WhatsApp. В пятерку лидеров по пользовательским расходам вошли «ВКонтакте», Boom, ivi, «Яндекс.Музыка» и «Одноклассники».

По словам экспертов, резкий рост связан с жесткими ограничительными мерами, в частности, необходимости социального дистанцирования.

Однако после того, как страны полностью снимут карантинные меры и люди перестанут сидеть так часто в телефонах, может произойти резкое снижение на различные приложения.