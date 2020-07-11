Крым посетили 400 тысяч человек за первые 10 дней туристического сезона

За первые 10 дней после снятия ограничений в Крыму полуостров посетили около 400 тысяч человек, сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Всего власти ожидают около 1,5 миллионов гостей за июль. Он добавил, что эти цифры сопоставимы с данными прошлого года.

Отдых на полуострове стал еще более доступным. Стоимость авиабилетов на черноморские курорты в июле - августе в среднем снизилась на 15-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом сезоне возобновляются прямые перелеты из Приморья. Также в Крым можно добраться и на поезде, для школьников на время летних каникул действует скидка 50%.

В Крыму туристический сезон официально стартовал с 15 июня для гостей с местной пропиской. Прием туристов из других регионов страны был начат с 1 июля.