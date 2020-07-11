ЛНР: автомобиль с бойцами ВСУ подорвался на мине в Донбассе

Автомобиль с украинскими военнослужащими у линии соприкосновения в Донбассе подорвался на мине. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

Уточняется, что трагедия произошла в районе населенного пункта Попасная.

«В результате наезда автомобиля ВС Украины на противотанковую мину ТМ-62 младший сержант Кучев и солдат Литвин погибли на месте, а командир взвода младший лейтенант Матвеев скончался при эвакуации в медучреждение», - уточнил он в заявлении на официальной странице ведомства.

Отмечается, что незадолго до этого стало известно об установке запрещенных противопехотных мин саперами 30-й и 93-й бригад украинских силовиков в районах четырех подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения.

Помимо этого, более 300 противотанковых мин были установлены в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная.