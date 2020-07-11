Кудрин объявил о застое российской экономики

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что власти страны должны решительнее действовать в отношении экономического кризиса внутри страны. Он отметил необходимость в более существенной поддержке экономике в целом и населению в частности.

«Мы немножко медленно реагируем на вызовы этого кризиса, и наши старые рецепты не всегда срабатывают. Вот почему нам сегодня надо бы действовать более решительно», - заявил Кудрин.

Глава Счетной палаты напомнил, что во время предыдущего кризиса правительственные органы принимали решения более быстро, поэтому удалось успешно с ним справиться.

«У нас есть большие резервы. Шагами, которые я сегодня частично назвал, можно существенно поднять потенциал экономического роста в нашей стране. И даже несмотря на то, что мы об этом говорим там много лет, к сожалению, решений не принимается в этом смысле. К сожалению, мы стоим, мы сегодня в застое», - заявил Кудрин.

В частности, по мнению Кудрина, слабо используется в качестве резерва низкий уровень долговой нагрузки, благодаря которому можно было бы занять несколько триллионов для помощи населению.