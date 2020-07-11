Срок службы закончившихся водительских удостоверений продлили до конца года

Замена водительского удостоверения, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, может быть произведена до 31 декабря 2020 года включительно. До этого дня права на вождение автомобиля считаются действительными без любых ограничений.

Как поясняет МВД РФ, услугу по замене водительского удостоверения можно получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг по предварительной записи.

Вместе с тем все граждане могут обратиться лично и в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции. Для того, чтобы регулировать потоки посетителей, будут использована системы электронной очереди. Однако при необходимости, такую услугу окажут также в порядке «живой» очереди.