Опубликовано видео разговора Илона Маска с родственниками Сергея Королева

Семья Сергея Королева: его внук Андрей с женой Еленой и сыном Павлом опубликовала в Сети видео переговоров с Илоном Маском. Накануне американский предприниматель назвал Королева «одним из самых лучших».

«Илон, привет! Мы - семья Сергея Королева. Мы хотим выразить наши теплые поздравления с запуском Crew Dragon. Мы смотрели весь процесс запуска. Это потрясающее событие, спасибо тебе, за пристыковкой к МКС - было очень интересно наблюдать!», - сказал глава семьи Андрей.

Также они поздравили Илона Маска с рождением сына.

На кадрах видно, что в разговоре принимают участие вся семья, общение можно назвать теплым. Бизнесмен активно поддерживает беседу и обменивается благодарностями с потомками отца-основателя космонавтики в Советском Союзе.

О переговорах с семьей Королевых Илон Маск сообщил лично. Внук отечественного академика и ракетостроителя Сергея Королева Андрей добавил, что в ходе разговора пригласил изобретателя в Москву, чтобы «показать исторические, космические места, что ему, безусловно, интересно». Маск, в свою очередь, пригласил их посмотреть заводы SpaceX и посетить один из следующих запусков, как только будет открыто авиасообщение.