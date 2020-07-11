Граффити с портретом Чехова появилось на доме в Подмосковье

В подмосковном Чехове на стене одного из жилых домов появился огромный стрит-арт с русским писателем Антоном Чеховым. Серия фотографий граффити была опубликована очевидцем в Сети.

На кадрах представлен период создания рисунка, когда стена пятиэтажного дома еще была чистой. Изначально художники нарисовали сотни геометрических фигур, после чего начали наносить эскиз композиции с Чеховым, а затем приступили к росписи цветом. По итогу работы, писатель оказался изображенным сидящим в плетеном кресле на фоне дома и сада.

«Это прекрасно, я считаю», - подписала фотографии автор публикации.

Дом с уникальным стрит-артом находится по адресу улица Чехова, 73.