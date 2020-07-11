Крупногабаритные части пускового стола «Ангары» готовятся к отправке на Восточный

В гавани Северодвинска на гигантский сухогруз «Баренц» началась погрузка крупногабаритных составных частей пускового стола «Ангары». Судно отправиться в плавание 17 июля, конечной точкой маршрута значится космодром «Восточный». «Баренц» пройдет Северным морским путем - через Северный Ледовитый океан, Берингов пролив, Баренцево и Охотское моря, и, как ожидается, 15-20 августа 2020 года войдет в порт Советская гавань. Уникально малая осадка корабля позволит подцепить его к барже, и уже по рекам Амур и Зея провести на космодром «Восточный».

Другие элементы «Ангары», точнее ее маленькие детали, весом по 50 тонн, были доставлены туда по железной дороге.

Первый пуск «Ангары» с космодрома «Восточный» намечен на 2023 год, а уже в 2025 году она впервые выведет на орбиту пилотируемый корабль.

«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители различных классов - от легкого до тяжелого: легкие «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».

Предполагается, что «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М» в 2024 году.