На Цветном бульваре в Москве установили «танцующий» светофор

В рамках Дня московского транспорта рядом с цирком на Цветном бульваре установили «танцующий» светофор.

«В День московского транспорта мы снова установили "танцующий" светофор для пешеходов. Он отвечает всем требованиям безопасности», - говорится в сообщении ГКУ ЦОДД.

Уточняется, что танцующий человек изображен только на красном сигнале светофора, зеленый работает в обычном режиме. Такая система сделана специально, чтобы во время ожидания пешеходы могли поднять себе настроение, а во время движения не отвлекались.

В организации пояснили, что на светофоре в режиме реального времени транслируется танец настоящего пешехода, который выполняет движения в установленной рядом с устройством кабине.

Когда в кабине никого нет, светофор работает в стандартном режиме. Функционировать «танцующий» светофор будет 11 и 12 июля.