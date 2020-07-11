Доктор Мясников рассказал о секретных свойствах кофе

Главный врач больницы №71 в Москве Александр Мясников заявил о пользе натурального кофе для людей, которые страдают различными заболеваниями печени.

«Три-пять чашек кофе в день для людей с заболеваниями печени просто необходимы», - написал врач на своей странице в Instagram.

Мясников пояснил, что регулярное употребление напитка способно предотвратить переход гепатита в цирроз, а цирроза - в рак.

Помимо этого, врач рассказал о влиянии натурального кофе на гипертоников. Если люди с таким заболеванием употребляют кофе не первый раз и уже адаптированы к нему, то напиток не вызывает дальнейшего повышения давления, добавил Мясников.