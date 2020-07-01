Российским кинематографистам предложили стать академиками «Оскара»

Российского монтажера Игоря Литонинского пригласили в американскую Академию кинематографических искусств и наук (A.M.P.A.S.), которая вручает премию «Оскар». Об этом сообщает сайт организации.

Литонинский известен в первую очередь своей работой над лентами «Дылда» Кантемира Балагова, «Сталинград» и «9 рота» Федора Бондарчука. Помимо него приглашения получили режиссеры-документалисты Виталий Манский и Марина Разбежкина, звукорежиссер Павел Дореули и супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков, работавший, в частности, над фильмом «Особо опасен» Тимура Бекмамбетова.

Всего приглашения вступить в академию разослали 819 деятелям искусства в 68 странах, которые «сделали существенный вклад в кинематограф».